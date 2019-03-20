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Elazığ'da "Ağız Sağlığı" günü etkinliği

Elazığ’da 20 Mart Ağız Sağlığı Günü nedeniyle etkinlik yapıldı.

Elazığ'da 20 Mart Ağız Sağlığı Günü nedeniyle etkinlik yapıldı.


20 Mart Ağız Sağlığı Günü dolayısıyla Medical Park Elazığ Hastanesinde stant kuruldu. Ağız ve Diş Sağlığı konusunda diş hekimleri Fadime Ateş ve Mahmut Aslan stantta hastaları bilgilendirip, diş fırçası hediye etti.


Çocukların doğduktan 6 ay sonra muhakkak dişlerini fırçalamaya başlamaları gerektiğini ifade eden Dişhekimi Mahmut Aslan, “Dişlerimizi günde 2 defa fırçalamamız lazım. Sabah kahvaltıdan sonra akşamdan yatmadan önce fırçalamamız lazım. Pratik bilgi de her yemek yedikten sonra ağzımızı muhakkak suyla çalkalayıp tükürmemiz gerekir” dedi.


Sağlık bireylerin bireysel, fiziksel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olduğunu dile getiren Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten “Bireylerin fiziksel sağlığı ise vücuttaki tüm organ ve dokuların sağlıklı olması ile mümkündür. Ağız ve Diş Sağlığı problemleri genellikle ihmal edilmektedir. Ağız ve diş sağlığını koruyabilmek için öncelikle kişilerin kendi sağlığının bilincinde olmaları gerekmektedir. Ağız ve diş sağlığının korunması fazla zaman almayan ve çok maliyet gerektirmeyen bir uygulamadır. İhmal neticesinde ise maddi ve manevi zararlar ortaya çıkmaktadır. Bizler de ağız sağlığı günü dolayısıyla hastanemizde stant kurduk. Bu standımızda diş hekimlerimizle birlikte gelen vatandaşlarımıza da tek kullanımlık diş fırçası ve macunu hediye ettik. Burada amacımız ağız bakımının önemini vurgulamaktı.Herkese mutlu günler mutlu gülüşler diliyoruz" diye konuştu.

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