İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da ahır yangını: 18 büyükbaş kurtarıldı, 30 ton saman yandı

Elazığ’da meydana gelen ahır yangınında 18 büyükbaş hayvan son anda kurtarılırken, 30 ton saman ise yandı.

Elazığ'da meydana gelen ahır yangınında 18 büyükbaş hayvan son anda kurtarılırken, 30 ton saman ise yandı.


Olay, Yazıkonak Beldesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir ahırda yangın çıktı. Dumanları gören ahır sahibi ve komşuları, içeride bulunan 18 büyükbaş hayvanı çıkararak telef olmaktan kurtardı. Bu sırada itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Yarım saat süren müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 ton samanın yandığı bildirildi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler geniş çaplı inceleme yaptı.

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