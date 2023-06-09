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Elazığ'da 'aile' konulu program düzenlendi

Elazığ İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından ’en güvenli sığınağımız aile’ konulu program düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 'en güvenli sığınağımız aile' konulu program düzenlendi.


Elazığ İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, bayanlara yönelik Ahıska Türklerinin dilinden 'en güvenli sığınağımız aile' konulu program düzenledi. Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın eşi Zuhal Üstündağ, İl Müftü Yardımcısı Hatice Aslan, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert'in eşi Emine Özer, Kur'an kursu öğreticileri, Ahıska Türkleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ahıska Türkleri tarafından İstiklal Marşı okundu sinevizyon izlendi, şiir ve kasideler seslendirildi. Etkinlikte çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.


Program sonunda katılımcılara gül takdim edildi.

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