Elazığ'da " Akademik Yazım ve Araştırma Teknikleri" eğitimi

Elazığ'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde personele " Akademik Yazım ve Araştırma Teknikleri" eğitimi verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ailelerin sorun çözme kapasitelerini artırmaya yönelik koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olan Aile Eğitim Programı (AEP)kapsamında eğitici ve meslek elemanlarına " Akademik Yazım ve Araştırma Teknikleri" eğitimi verildi. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker tarafından İl müdürlüğü konferans salonunda başlayan eğitimlerin 5 gün süreceği aktarıldı.

Bakanlık koordinasyonun yapılan eğitimlerin personel gelişimi için önemli olduğunu belirten İl Müdürü Suat Kenç, Aile eğitim programı kapsamında personelin gelişimine katkıda bulunan Prof. Dr. Kenan Peker'e teşekkür etti.

Eğitime İl Müdürü Kenç'in yanı sıra Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çetin Özmen, Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ümit Özpolat ve kurum personeli katıldı.