Elazığ'da akıl almaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti

Elazığ'da seyir halindeki otomobili durdurarak sürücüsünün darp edilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.