Elazığ'da akü hırsızı yakalandı

Elazığ'da 2 farklı araçtan akü çalan hırsız, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 adet otodan akü ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüpheli veya şüphelilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 4'ü hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunan A.P. dün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının çalmış olduğu 2 adet akü bulunarak sahiplerine teslim edilirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.