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Elazığ'da alevli davul şov

Elazığ’da Kosovalı Mamican olarak bilinen davulcu, bir düğünde ağzında meşaleyle şapkası alevler içinde davul çaldı.

Elazığ'da Kosovalı Mamican olarak bilinen davulcu, bir düğünde ağzında meşaleyle şapkası alevler içinde davul çaldı.


Elazığ'da katıldığı düğünlerle adından söz ettiren Kosovalı Mamican lakaplı davulcu, yine ilginç bir işe imza attı. Ağzını aldığı meşaleyi başka birine yaktıran Kosovalı Mamican, alevler altında kendinden geçerek davul çalıp yere yattı. Şapkasını da yakan Kosovalı Mamican, kendinden geçerek davul çalmaya devam etti. O anlar, düğüne katılanlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

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