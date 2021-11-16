Elazığ'da Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'ndaki yol çalışmaları tamamlandı

Elazığ Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'ndaki yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'ndaki yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Ekipler, bu kapsamda 600 metre uzunluğundaki 4 şeritli yol üzerinde bir yandan asfalt serimi gerçekleştirirken bir yandan da aydınlatma ve kaldırım yenileme çalışmaları yaptı.

Elazığ Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde trafiği rahatlatmak, yolların kalitesini yükseltmek ve ulaşım güvenliğini artırmak üzere yeni imar yolları yapım çalışmalarının yanında mevcut güzergahların da yenileme ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehrin önemli bağlantı noktalarından olan Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'ndaki çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamladık ve yolu trafiğe açtık” denildi.