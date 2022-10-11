Elazığ'da altyapı yenileme çalışmaları sürüyor

Elazığ'da başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Elazığ'ı sağlıklı içme suyuna kavuşturacak, altyapı yetersizliğinden kaynaklı sorunları çözüme ulaştıracak altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda şehir genelinde yaklaşık 17.9 kilometrelik yeni hat imalatı gerçekleştirildi. Şehrin 40 yıllık altyapı sorununu çözüme taşıyacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan altyapı yenileme projesinin birinci ve ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Altyapı yenileme projesinin birinci etap çalışmaları Çarşı Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Yıldızbağları, Fevzi Çakmak, Yeni ve Rızaiye mahalleleri ile Gülmez bölgesinde başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde şehrin merkezi konumunda yer alan Çarşı Mahallesi'nde Bakırcılar Sokak ve Sakarya Caddesi'nde içme suyu yeni hat imalatı gerçekleştirildi. Tarihi Öğretmenevi önü-DSİ Bölge Müdürlüğü arasında yürütülen içme suyu hattı imalatı çalışmaları tamamlandı" denildi.