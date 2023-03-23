Elazığ'da altyapı yenileme çalışmaları sürüyor

Elazığ'da başlanılan altyapı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ Belediyesi, şehri uzun vadede sağlıklı altyapıya kavuşturacak altyapı yenileme çalışmalarına belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Şehrin geleceğine yönelik en önemli yatırım olan altyapı yenileme çalışmaları çerçevesinde toplam 38 bin 468 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Şehrimiz için zorunluluk olan altyapı yenileme çalışmaları süresince yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı hemşehrilerimizden sabır bekliyor, gösterdikleri anlayış ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.