Elazığ'da Altyapı Yenileme Projesi için ilk imza atıldı

Altyapı Yenileme Projesi'nde ilk imzayı attıklarını dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Seçim öncesi bu sorunun üzerine cesaretle gideceğimizi ve çözeceğimizi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Elazığ İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 1. Bölge Yapım İşi sözleşmesinde ilk imza atıldı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları açıklamalarda bulundu.

Şehrin en büyük sorunlarının başında yer alan altyapı sorununu çözüme taşıyacak altyapı yenileme projesinin 1. etap sözleşmesini imzaladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bugün ilk imzayı attık. Şehrimizin altyapısını yenilemeye yönelik bin 72 kilometre içme suyu hattı, 25 kilometre yağmur suyu hattı ve 55 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattının değiştirilmesi noktasında çok uzun süredir bir gayretimiz söz konusuydu. Seçim öncesi vatandaşlarımıza hep aynı şeyi söylüyorduk. Şehrimizin en önemli sorunlarından bir tanesi altyapı sorunudur. Çok uzun süre şehrimizin altyapısına maalesef el değmemişti. 400 kilometrelik asbest borunun olması, pik boruların olması, kayıp-kaçak oranlarının yüzde 60'ın üzerinde olması ve yağış sonrası şehrimizin cadde ve sokaklarının gölet haline gelmesi altyapının yetersizliğinin göstergesidir” diye konuştu.

Seçim öncesi bu sorunun üzerine cesaretle gideceklerini ve çözeceklerini taahhüt ettiklerini hatırlatan Başkan Şerifoğulları, “Bu taahhüdümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapı ihalemizin 1. etabının sözleşmesini imzaladık. Zor bir iş, bizler için de hemşehrilerimiz için de zorlu bir süreç. Hemşehrilerimizden sabır istiyoruz. Süreci çok iyi yöneterek şehrimizin altyapı problemini hep birlikte çözeceğiz. Şehrimizin altyapısını yeniledikten sonra inşallah üstyapı çalışmalarımızla da şehrimizin daha yaşanabilir daha müreffeh bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.