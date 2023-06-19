Elazığ'da ambulans aydınlatma direğine çaptı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, aydınlatma direğine çarptı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, merkez Şehit Korgeneral Osman Erbaş Caddesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastaneye ait ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çaptı. Ambulansın boş olduğu öğrenilirken kazada yaralanan olmadı.

Maddi hasarın meydana geldiği kazada, ambulans çekici ile kaldırılarak götürüldü.