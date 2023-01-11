İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da anaç koyun ve keçi tespit çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere verilen hayvancılık destekleri çerçevesinde yer alan anaç koyun ve keçi 2022 yılı destekleri verilmeye devam ediyor.


Yapılan çalışmalar çerçevesinde Karakoçan ilçesi Kulundere köyünde anaç koyun ve keçi tespit çalışmaları yapıldı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalarda anaç koyun ve keçi tespitleri yapılırken, hayvan yetiştiricilerine yönelik de bilgilendirmeler gerçekleştirildi.


Elazığ İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Küçükgün'ün katıldığı çalışmaların süreceği ifade edildi.

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