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Elazığ'da araç yangını

Elazığ’da kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan terk edilmiş bir minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan terk edilmiş bir minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi eski fuar alanı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terkedilmiş minibüs kimliği belirsiz kişiler tarafında yakıldı. Yanan minibüsü fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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