İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da araç yangını

Elazığ’da, hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da, hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, Elazığ-Bingöl karayolu Zenteriç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki 23 FE 188 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan inen sürücü, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.