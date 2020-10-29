İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da araç yangını

Elazığ’da seyir halindeki aracın motor kısmı yandı.

Elazığ'da seyir halindeki aracın motor kısmı yandı.


Olay, merkeze bağlı İmamefendi Bulvarı'ndan Hazardağlı Kavşağı'na çıkarken trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BP 699 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ışıklarda araçtan inerken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmından yeni yanmaya başlayan otomobili söndürdü.


Yangında maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.