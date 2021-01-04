İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da araç yangını

Elazığ’da motorundan alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da motorundan alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 53. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. 44 AZ 024 plakalı otomobilini, çalıştırdığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı yanmaya başlayan sahibi otomobilden inerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri,yangını müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.