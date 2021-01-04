Elazığ'da araç yangını

Elazığ'da motorundan alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 53. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. 44 AZ 024 plakalı otomobilini, çalıştırdığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı yanmaya başlayan sahibi otomobilden inerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri,yangını müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.