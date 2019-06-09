Elazığ'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolunun 17'inci kilometresi Bekçitepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özgür Okuyucu'ya (33), M.S. idaresindeki 23 DD 509 plakalı hafif ticari araç çarptı. Şahısa çarptığını fark eden sürücü, durumu sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Okuyucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okuyucu'nun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.