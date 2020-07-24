İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da biri 9 diğeri 4 yıldır aranan ve çok sayıda kayıtları olan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kaldıkları çadırda yakalanıp, tutuklandı.

Elazığ'da biri 9 diğeri 4 yıldır aranan ve çok sayıda kayıtları olan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kaldıkları çadırda yakalanıp, tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler aranan şahıslar ile ilgili çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin çalışmasında 14 ayrı suçtan 4 yıldır aranan A.A ile 4 ayrı suçtan 9 yıldır aranan C.A.'nın merkez kırsalında çadırda kaldığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri belirlenen çadıra şok baskın yaptı. Baskında 2 şüpheli de yakalandı.


Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.