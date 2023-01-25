İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da aranan şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şüpheli, cezaevine teslim edildi.


İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli Ş.K. yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliye, 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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