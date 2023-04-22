İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 4 yaralı

Elazığ’da iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Şekerci ile Soğanlı köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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