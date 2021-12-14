Elazığ'da arı yetiştiricilerin destek verildi

Elazığ'da arı yetiştiricilerine destek amacıyla ilaç dağıtıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi, gerçekleştirdiği alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında üreticilere yönelik desteklere de devam ediyor. İl Özel İdare bu kapsamda il genelinde arı yetiştiricilerine destek olmak amacıyla hibe ilaç dağıtımında bulundu. Küçük Sanayi Sitesinde düzenlenen dağıtıma, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Okubay, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ve arı yetiştiricileri katıldı.

Tarımsal üretim yapan üreticilere çok önemli destekler sağladıklarını vurgulayan Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Okubay, “İl Özel İdaresi olarak ulaşım hizmetlerinden, kanalizasyon ve tarımsal sulama hizmetlerine; eğitimden kültür ve turizme, sportif faaliyetlerden sosyal hizmetlere kadar geniş bir hizmet alanında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bir yandan doğrudan yatırım yaparken bir yandan da diğer kurumlara verdiğimiz destekler ile Elazığ'ın kalkınması ve hak ettiği yere gelmesi için tüm personellerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalara ek olarak tarımsal üretim yapan üreticilerimizi desteklemek adına yeni bir faaliyet alanı başlattık. Son iki yılda sulama kooperatiflerine verdiğimiz desteklerin yanında besicilik yapan üreticilerimize yaklaşık olarak 80 ton macar fiği, su ürünlerinde üretim yapan üreticilerimize 3 ton kapasiteli buz makinesi ve ağ temizleme makineleri ile bunun yanında arı yetiştiricileri birliğine de geçen yıl itibariyle kadın istihdamının artırılması amacıyla 572 adet kovan verdik. Yaptığımız çalışmalarla son iki yılda yaklaşık olarak 2 milyon TL'nin üzerinde ayni ve nakdi destek sağlamış olduk. Arı Yetiştiricileri Birliği başkanlığımızla yürüttüğümüz program kapsamında 10 bin 500 adet Varroa ilacını ücretsiz olarak dağıtıyoruz” dedi.

İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ise “ “İl Özel İdaresi olarak kurumlarımızı ve üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bugün de arı yetiştiricilerimize hibe desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.