Elazığ'da arılı kovan denetimleri sürüyor

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sivrice ilçe arıcılarının ve ilçeye gelmiş olan gezgin arıcıların 2022 arılık ve arılı kovan desteklemesi çerçevesinde gerekli kontrollerinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Üreticilerimizin 2023 yılına daha güçlü ve sağlıklı arılı kovanlarla girmeleri için de gerekli kontrol ve bilgilendirmeler Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından Üçlerce, Bekçitepe ve Alıncık köylerinde bilgilendirmeler gerçekleştirildi'' denildi.

Kontrollerin süreceği ifade edildi.