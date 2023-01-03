Elazığ'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde okul pansiyonu önünde iki öğrenci arasında çıkan kavgada, bir öğrenci bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Okul pansiyonu önünde kavgaya dönüşen tartışma da Ş.K., bıçakla Demiroğlu'nu yaraladı. Karnına ve kalbine aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılan öğrenciye ilk müdahale okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Demiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.