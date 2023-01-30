Elazığ'da 'Arkadaşını Bul, Takım Kur' projesi hayata geçiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı ‘Arkadaşını Bul, Takımını Kur' projesi çerçevesinde Elazığ'da turnuvalar gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Arkadaşını Bul, Takımını Kur' projesi hayata geçiriliyor. Büyükşehir olmayan 51 ili kapsayacak olan projede badminton, basketbol, voleybol turnuvaları yapılacak. Turnuvalara katılmak isteyen gençler son başvuru tarihi olan 10 Şubat'a kadar başvurularını Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri'ne yapabilecek.

Proje hakkında bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Arkadaşını Bul, Takımını Kur' projesi büyükşehir olmayan 51 ilimizin gençlerine hayırlı olsun. Bakanlığımızın sunduğu bu fırsat gençlerimiz için eğlenceli ve verimli olacaktır. Bu projenin hedefi ise gençlerimizin zamanını verimli kullanma, sosyal gelişimine katkı sağlama, fiziksel ve psikolojileri açısından fayda sağlamak. Gençlerimizden kendileri için büyük bir fırsat olan ve verimli olan projeye katılarak hem yeteneklerini keşfetmelerini bekliyorum” dedi.