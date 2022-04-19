İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak için asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri ve yaya devriyeler ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Mahallesinde geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamada yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda araçlar ve şahıslar tek tek arandı.


Uygulamaların aralıklarla süreceği bildirildi.

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