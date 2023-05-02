İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da asayiş suçlarına karışan 18 kişi tutuklandı

Elazığ’da son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda asayiş olaylarının şüphelisi olan 18 kişi tutuklandı.

Elazığ'da son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda asayiş olaylarının şüphelisi olan 18 kişi tutuklandı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 18'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 9 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 10 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 86 adet fişek, 2 adet tüfek, 5,24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet televizyon ele geçirilerek belirlenen sahiplerine teslim edildi.

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