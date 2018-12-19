Elazığ'da asayiş uygulaması, aranan 1 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da okul önü, genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üç aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 52 okul servisi denetlendi. Servis araçlarına koltuk ekleten , kapasitesinden fazla öğrenci alan ve yönetmeliğe uygun yapılması gereken teknik değişiklikleri yaptırmadığı belirlenen 7 okul servisine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 31 okul ve yurt çevrelerinde 112 umuma açık yerde bin 216 şahıs sorgulandı. Sorgulamada uyuşturucu konusuyla ilgili aranma kaydı olan 1 şüpheli yakalandı.

Yine uygulama kapsamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve kapalı alanda sigara içimine izin veren 2 iş yerine de idari işlem yapıldığı bildirildi.