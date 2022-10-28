Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 132 şahıs yakalandı

Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 132 şahıs yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde, aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 132 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 25'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 4 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 12 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 44,1 gram esrar, 224 adet hap, 1,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 motosiklet, bir miktar inşaat malzemesi, bir miktar bakır kablo ve 1 adet bakır banyo kazanı belirlenen sahibine teslim edildi.