Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 144 kişi yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 144 kişinin yakalandığı, bunlardan 24'ünün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 144 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 24'ünün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildikleri kaydedildi. Kayıp olarak aranan 11 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 90 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile 14 adet kurusıkı tabanca, 1,8 gram esrar, 5,5 gr metamfetamin ve 7 adet sentetik ecza maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 2 adet fan motoru, 1 adet soğutucu, 1 adet bisiklet, 2 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 6 adet kol saatinin belirlenen sahibine teslim edildiği aktarıldı.