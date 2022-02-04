Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 147 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 147 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 147 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 19'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimlerde, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 48 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 18 gram metamfetamin maddesi ve 2 gram esrar maddesi ele geçirilirken, ayrıca çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet motosikletin sahibine teslim edildiği bildirildi.