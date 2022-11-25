İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 19 kişi tutuklandı

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 19 kişi tutuklandı.

Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 19 kişi tutuklandı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 19'u, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 12 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı.


Denetimler esnasında ise 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 30 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 31,5 gram esrar, 7,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

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