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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 22 kişi tutuklandı

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 22 kişi tutuklandı.

Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 22 kişi tutuklandı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 22'si, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı. Denetimler esnasında, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 28 adet fişek, 3 adet tüfek ele geçirildi.


Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve motosikletin ele geçirilerek belirlenen sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

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