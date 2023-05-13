Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı

Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 25 kişi tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 25'i, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 16 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı. Denetimler esnasında, 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 50 adet fişek, 2 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 2 motosikletin sahiplerine teslim edildiği bildirildi.