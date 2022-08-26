Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 117 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında yakalanan 117 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 117 kişi yakalandı. Şahıslardan 17'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 11 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Denetimler esnasında, 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 39 adet fişek, 2 adet çalıntı cep telefonu ve 35 kilo bakır kablo ele geçirildi.