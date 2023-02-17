Elazığ'da asayiş ve şok uygulaması: 21 kişi tutuklandı

Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 21 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 21'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı.

Denetimler esnasında, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 28 adet fişek ile bir adet tüfek ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen, bir adet televizyonun belirlenen sahiplerine teslim edildiği bildirildi.