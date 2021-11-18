Elazığ'da aşı farkındalık eğitimi

Elazığ'da müftülük çalışanlarına yönelik aşı farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa olarak il genelinde yürütülen aşı farkındalığı programı kapsamında Elazığ İl Müftülüğü çalışanlarına yönelik Aşı Farkındalığı Eğitimi verildi. Müftülük Edibe Can Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim toplantısına İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Hale Kırsoy, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim üyesi İrem Bulut, Araştırma Görevlisi Dr. Nilay İçkilli ve Dr. Vuslat Tavut, İl Müftüsü Selami Aydın, müftü yardımcıları, şube müdürleri, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlar katıldı.

Aşılamada doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve halkın aşı hakkındaki kaygılarını gidermek amacıyla video görseller eşliğinde düzenlenen eğitim toplantısına 320 kişi katıldı. Toplantıda öncellikle aşı ile ilgili olumsuz önyargıların giderilmesi konusu ele alındı. Konusunda uzman hekim ve akademisyenlerin sırasıyla bilgilendirme yaptıkları toplantıda toplumsal bağışıklık için aşının gerekliliği, aşı üretimi ve güvenliği, salgının önlenmesinde aşının rolü, aşının yoğun bakım ve ölüm oranları üzerindeki etkinliğini ve koruyuculuğu hakkında çeşitli bilgiler verildi.