Elazığ'da aşırı yağış sele neden oldu

Elazığ'ın Maden ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası Elazığ'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kentte dün öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle başta ana caddeler olmak üzere sokaklar suyla doldu. Maden ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.