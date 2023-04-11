İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da at yarışları başlıyor

Elazığ Hipodromu’nda 2023 yılı yarışları 12 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek koşularla başlıyor.

Elazığ Hipodromu'nda 2023 yılı yarışları 12 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek koşularla başlıyor.


Elazığ'ın da aralarında olduğu Türkiye'nin 9 hipodromunda ilkbahar - yaz sezonu yarışları nisan ayı itibariyle başlıyor. Elazığ'da 12 Nisan Çarşamba günü başlayacak yaz sezonu 8 Kasım Pazar günü son bulacak. Bölünen koşular hariç olmak üzere, sezon boyu düzenlenecek 343 koşunun 172'sinde İngiliz, 171'inde ise Arap safkanlar ter dökecek. Planlanan 49 yarış gününde, nisan - haziran aylarında yalnızca çarşamba, temmuz - kasım aylarında ise pazartesi ve çarşamba günleri yarış düzenlenecek.


Elazığ Hipodromu'nda ilkbahar - yaz dönemindeki en önemli yarışlar; 12 Temmuz Çarşamba günü 2000 metre kum pistte 4+ yaşlı safkan Arap atlarına mahsus koşulacak. Vali Koşusu ve 28 Ağustos Pazartesi 1900 metre kum pistte 3+ yaşlı İngiliz atlarının mücadele vereceği Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu olarak göze çarpıyor.

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