Elazığ'da av denetimi, 2 şahsa yasal işlem yapıldı

Elazığ'da av koruma ve kontrol denetiminde 2 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Her hafta rutin olarak yapılan denetimlerde kara avcılığı yapanlar tek tek denetlendi. Ekipler denetimde kara avcılığı kanunlarını ihlal eden 2 şahsı da tespit ederek haklarında yasal işlem yaptı.

Av koruma ve kontrollerin düzenli olarak süreceği aktarıldı.