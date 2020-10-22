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Elazığ'da av denetimi 3 şahsa yasal işlem yapıldı

Elazığ’da keklik ve tavşan avı nedeniyle yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 3 şahsa yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da keklik ve tavşan avı nedeniyle yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 3 şahsa yasal işlem yapıldı.


Alınan bilgiye göre, Av dönemi başlaması nedeniyle kent genelindeki avlaklarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri denetime çıktı.Ekipleri tarafından üst üste 2 gün süreyle yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında çok sayıda avcı denetlendi. Denetimlerde usulsüz avlanan 3 şahıs tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.


Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

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