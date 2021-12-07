İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da avlanmada kullanılması yasak gümeler imha edildi

Elazığ’da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler, kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti.

Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler, kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sulak alanlarda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kaçak ve izin almadan yapılan 2 farklı noktadaki gümeler tespit edilip, imha edildi.


Öte yandan Palu ilçesinde aykırı olarak avlanan 2 şahıs yakalanarak haklarında idari işlem başlatıldı.

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