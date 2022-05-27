İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Elazığ’da ayılar, arı kovanlarını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.

Elazığ'da ayılar, arı kovanlarını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.


Olay, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Mehmet Tolan, 7 arı kovanını köy yakınlarındaki dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları akşam kontrole giden Tolan, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı.

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