İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da baca yangını

Elazığ’da bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Elazığ'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu.


Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 151. Sokakta bulunan bir lokantanın bacasında çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çalışanlar , durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürdü.


Yangında lokantanın mutfak kısmında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.