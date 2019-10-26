Elazığ'da baca yangını

Elazığ'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 151. Sokakta bulunan bir lokantanın bacasında çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çalışanlar , durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürdü.

Yangında lokantanın mutfak kısmında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.