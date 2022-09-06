İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da baca yangını

Elazığ’da bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin baca kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan baca yangını kısa sürede söndürüldü.


Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili iş yerinde inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.