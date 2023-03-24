Elazığ'da baca yangını korkuttu

Elazığ'da bir plazanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Hazardağlı Plaza'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plazanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.