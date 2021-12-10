İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da badminton müsabakaları sona erdi

Elazığ’da 10 takım ve 50 sporcunun katıldığı okul sporları gençler badminton müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 10 takım ve 50 sporcunun katıldığı okul sporları gençler badminton müsabakaları tamamlandı.


Elazığ'da 8-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen okul sporları gençler badminton müsabakaları sona erdi. 10 takım ve 50 sporcunun yer aldığı müsabakalarda dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Genç erkeklerde 1. Kaya Karakaya Spor Lisesi, 2. Metin Koloğlu MTAL, 3. Boğaziçi Havacılık MTAL, 4. Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Genç kızlarda ise 1. Sıdıka Avar MTAL, 2. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, 3. Fatih Anadolu Lisesi, 4. Çubukbey Anadolu Lisesi oldu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.