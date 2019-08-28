Elazığ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Elazığ'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Demir Başkanlık yaptı.Daha önceden alınan kararlar, devam eden uygulamalar ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, uyuşturucu, madde bağımlılığı, tütün ve türün ürünleri ile daha etkin ve planlı bir şekilde mücadele edilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Öteyandan, uyuşturucu ve tütünle ilgili diğer paydaş kurum ve kuruluşların İl Sağlık Müdürlüğüne destek olmaları ve İl Müftülüğü tarafından camilerde uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunun işlenmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda konuyla ilgili seminer ve eğitim programları düzenlenmesi kararı alındı.

Ayırca, kamu kurum ve kuruluşlarında sigara yasaklarının daha aktif olarak denetlenmesi ve teknik üst çalışma gruplarının daha etkin görev almaları yönünde de karar alındığı kaydedildi.