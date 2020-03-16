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Elazığ'da bahar havası, ağaçlar çiçek açtı

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlar çiçek açtı.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlar çiçek açtı.


Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da belirli yerlerde bulunan badem ve kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı. Beyaz ve pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde bir çok nokta rengarenk oldu. Vatandaşlar, Mart ayında zaman zaman havaların soğuması ihtimali nedeniyle çiçek açan ağaçların meyvelerinin zarar görmesinden endişe ediyor.


Öte yandan kayısısı ile ünlü olan Baskil ilçesinde de baraj sahili kısmında yer alan ağaçların çiçek açtığı öğrenildi.

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