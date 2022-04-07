İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da baharın gelmesiyle yılanlar görülmeye başlandı

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesimlerde yılanlar görülmeye başlandı.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesimlerde yılanlar görülmeye başlandı.


Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da kırsal alanlarda sıklıkla görülmeye başlandı. Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı köyü Omikan mezrasında sürülerini otlatan çobanlar, kırsal alanlarda sayıları artan yılanları görüntüledi. Yılanları cep telefonu ile görüntüleyen köylüler, zehirli olup olmadığı bilmediklerini belirtirken, tedirgin olduklarını aktardı. Özellikle çobanlar, sık sık 2 metre uzunluğundan fazla olan yılanları gördüklerini dile getirdi.

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